Cela ne fait aucun doute : Apple présentera bientôt son casque de réalité mixte. Tim Cook, lui-même, fait du teasing lors d’une interview avec le magazine GQ.

Au sujet du fait qu’Apple s’intéresse à la réalité augmentée et la réalité virtuelle, Tim Cook indique :

Si l’on pense à la technologie elle-même de la réalité augmentée, pour ne prendre que l’un des aspects de la réalité augmentée et la réalité virtuelle, l’idée que l’on puisse superposer au monde physique des éléments du monde numérique pourrait grandement améliorer la communication et la connexion entre les gens. Cela pourrait permettre aux gens de réaliser des choses qu’ils ne pouvaient pas faire auparavant. Nous pourrions collaborer sur quelque chose beaucoup plus facilement si nous étions assis ici en train de faire un brainstorming et que tout d’un coup nous pouvions afficher quelque chose de numérique et le voir et commencer à collaborer et à créer avec ça.

C’est donc l’idée qu’il existe un environnement qui pourrait être encore meilleur que le monde réel – superposer le monde virtuel à celui-ci pourrait être un monde encore meilleur. C’est donc passionnant. Si cela pouvait accélérer la créativité, si cela pouvait simplement vous aider à faire des choses que vous faites tout au long de la journée et que vous n’avez pas vraiment pensé à faire d’une manière différente.