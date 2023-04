2025 serait l’année où les iPhone non-Pro passeraient à une dalle LTPO, ce qui leur permettrait d’avoir ProMotion, à savoir un affichage jusqu’à 120 Hz, contre 60 Hz aujourd’hui, selon les informations de l’analyste Ross Young.

Depuis l’iPhone 13 Pro en 2021, les modèles Pro ont le droit à ProMotion, qui est le nom marketing d’Apple. Ce système permet d’avoir un taux de rafraîchissement variable entre 1 Hz et 120 Hz. Le taux varie selon ce que vous êtes en train de faire. Si vous jouez ou défilez rapidement, l’affichage va passer à 120 Hz pour que ce soit très fluide. Si vous être en train de lire une page ou une livre, l’affichage va baisser parce qu’il n’est pas utile d’être à 120 Hz sur un élément statique. Le fait de réduire le taux de rafraichissement permet d’économiser de la batterie et donc faire du bien à l’autonomie. En effet, être en permanence à 120 Hz jouerait sur l’autonomie.

Ainsi, si la feuille de route est bonne, les iPhone 17 et iPhone 17 Plus seraient les premiers modèles non-Pro à adopter ProMotion et donc une dalle LTPO. Il est fort possible que l’écran toujours allumé (Always-On Display) soit aussi disponible. Là encore, c’est déjà proposé sur les modèles Pro.

Apple to go all LTPO in 2025, even base models to get 120Hz refresh, finally. https://t.co/n0ivg08pde pic.twitter.com/dwjGiHwn8u — Ross Young (@DSCCRoss) April 3, 2023

Dans la foulée, Ross Young révèle que Face ID sous l’écran devrait faire ses débuts avec l’iPhone 17 Pro en 2025. Plus d’informations sont à retrouver sur cet article dédié.