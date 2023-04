Apple vient de dévoiler la toute première bande-annonce de Drops of God, une nouvelle série dramatique pour Apple TV+ basée sur un manga que l’on pourrait qualifier de « vinicole ». Cette série en huit épisodes a pour acteurs principaux Fleur Geffrier (« Das Boat ») et Tomohisa Yamashita (« Alice in Borderland ») dans les rôles respectifs de Camille Leger et Issei Tomine. Le scénario de la série est directement basé sur celui d’un célèbre manga éponyme.



Quant au synopsis, il fleure bon le Côte de Provence : Alexandre Léger, qui a fondé le célèbre guide de vins Léger, est mort chez lui à Tokyo à l’âge de 60 ans. Camille Geffrier, sa fille, réside alors à Paris. Cette dernière n’a pas revu son père depuis le divorce de ses parents alors qu’elle avait à peine neuf ans. Camille apprend que son père lui aurait laissé en héritage une collection de vins qui, selon les experts, est la plus exceptionnelle du monde. Une fois débarquée à Tokyo, Camille apprend avec surprise qu’elle devra déjouer le spécialiste du vin, Issei Tomine – que son père a élevé et désigne dans son testament comme son « fils spirituel » – afin de récupérer cet héritage.

Oded Ruskin (No Man’s Land, Absentia) est le showrunner de cette série à priori très atypique. Drop of Gods fera ses débuts sur la plateforme Apple TV+ le 21 avril prochain.