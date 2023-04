Apple va proposer plusieurs nouveautés avec iOS 17 et l’une d’entre elles concernerait le centre de contrôle sur iPhone. Ce serait pour le coup une mise à jour majeure pour cet élément.

L’information vient d’un leaker sur les forums de MacRumors qui avait dévoilé des informations sur la Dynamic Island des iPhone 14 Pro avant l’officialisation par Apple. Malheureusement, il ne partage pas de détails précis sur les changements notables à venir au niveau du centre de contrôle. Il dit toutefois qu’iOS 17 devrait surtout être une mise à jour avec des améliorations de performances et de stabilité.

Pour rappel, le centre de contrôle sur iPhone a fait ses débuts avec iOS 7, qui était une grosse mise à jour avec notamment une nouvelle interface. Il est possible d’avoir plusieurs accès rapides, comme des boutons pour activer et désactiver le Bluetooth, le Wi-Fi, le mode avion, le réseau et plus encore. Il est également possible de gérer le lecteur multimédia, le volume, lancer rapidement des applications (appareil photo, chronomètre, etc) ou encore ajuster la luminosité.

De son côté, Mark Gurman de Bloomberg avait précédemment déclaré qu’iOS 17 proposerait des fonctionnalités réclamées par les utilisateurs. Il n’était pas entré dans les détails, mais une précédente fuite (toujours de Gurman) suggère qu’Apple va proposer le sideloading en Europe. Ainsi, les utilisateurs devraient être en mesure d’installer des applications iOS sans forcément passer par l’App Store.