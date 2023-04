Apple a envoyé un e-mail aux développeurs qui ont été choisis pour participer à l’événement spécial qui aura lieu à l’Apple Park à l’occasion de la WWDC 2023 le 5 juin.

Apple a officialisé la WWDC 2023 le 29 mars dernier. Pour l’occasion, le groupe avait annoncé un événement physique et avait invité les développeurs intéressés à participer à sa loterie. Les développeurs ont justement été choisis, ils pourront donc se rendre à l’Apple Park le 5 juin.

Les participants ont été sélectionnés selon un système de loterie aléatoire, les membres de l’Apple Developer Program, les gagnants du Swift Student Challenge de l’année précédente et les anciens de l’Apple Entrepreneur Camp pouvant y participer. Apple prévoit également d’inviter les étudiants qui ont remporté le Swift Student Challenge de cette année, mais cela fera l’objet d’une loterie distincte.

On the day of my 10th year anniversary of moving to the US and attending my first WWDC. Is this a sign? :O pic.twitter.com/178vUV6i8S

— Ramy (@majouji) April 5, 2023