Apple annonce aujourd’hui le déploiement de sa version largement remaniée de Plans dans 6 nouveaux pays européens, soit l’Autriche, la Croatie, la Tchéquie, la Hongrie, la Pologne et la Slovénie. A l’instar des nouvelles versions de Plans déjà disponible dans 18 pays – dont les Etats-Unis, le Royaume-Uni, l’Irlande, le Canada, l’Espagne, le Portugal, l’Italie, l’Australie, la Nouvelle-Zélande, Singapour, la France et l’Allemagne – ce déploiement apporte de nombreuses améliorations d’interface, des POIs plus nombreux, des cartes plus détaillées, une meilleure navigation, l’affichage 3D (FlyOver), etc.

Ce Plans 2.0 affiche aussi les bornes de recharge pour les véhicules électriques (avec planification des trajets en fonction de la capacité de charge et de la localisation des bornes), les transports en commun (quand ils n’étaient pas déjà présents sur l’ancienne version), des lignes de métro plus claires, et même des notifications lorsque les usagers arrivent à leur station de destination ! Autre ajout de taille, la fonction Look Around (équivalent de Street View), toujours aussi impressionnante avec son système de navigation fluide.