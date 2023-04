Le film Tetris est disponible depuis peu sur Apple TV+ et il connaît un joli succès puisqu’il est actuellement dans le top 10 des programmes les plus regardés en streaming. Il est aux côtés de la série Ted Lasso, elle aussi disponible sur Apple TV+.

Pendant la semaine du 30 mars, le film Tetris a été à la 7e place des programmes les plus regardés aux États-Unis selon les données de Reelgood. Ted Lasso le suit de près puisque la série est à la 8e place.

Le film Tetris raconte l’histoire de la façon dont l’un des jeux vidéo les plus populaires au monde a trouvé son chemin vers les joueurs passionnés du monde entier. Henk Rogers (joué par Taron Egerton) découvre Tetris en 1988, puis risque tout en se rendant en Union soviétique, où il s’associe à l’inventeur Alexey Pajitnov (joué par Nikita Efremov) pour faire connaître le jeu aux masses. Inspiré d’une histoire vraie, le film est un thriller de l’époque de la guerre froide, avec des méchants qui jouent double jeu, des héros improbables et une course effrénée jusqu’à la fin.

Le classement montre que le programme le plus populaire actuellement est la série The Night Agent sur Netflix. Il y a ensuite le premier film John Wick sur Peacock puis Yellowjackets sur Showtime. Le reste du classement comprend Succession (HBO Max), Murder Mystery 2 (Netflix), Rabbit Hole (Paramount+), Everything Everywhere All at Once (Showtime) et The Mandalorian (Disney+).