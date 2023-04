Le début de 2023 fut un peu compliqué pour Apple, avec les ventes de Mac qui ont reculé de 40,5% au premier trimestre par rapport à la même période un an plus tôt, selon le cabinet IDC.

Apple a vendu 4,1 millions de Mac au premier trimestre de 2023, contre 6,9 millions un an plus tôt. La part de marché de la société s’établit à 7,2%, contre 8,6% auparavant.

Apple n’est pas le seul groupe à avoir connu une baisse. Lenovo, le premier vendeur au monde, a vendu 12,7 millions de PC au début de l’année, en recul de 30,3%. HP a expédié 12 millions d’exemplaires, en baisse de 24,2%. Dell est troisième avec 9,5 millions de ventes, en recul de 31%. Apple est donc quatrième. Vient ensuite Asus à la cinquième place, en recul de 30,3% avec 3,9 millions de ventes. Au total, le marché de l’ordinateur a reculé de 29% avec 56,9 millions de ventes.

Comment expliquer cette baisse pour Apple et les autres ? C’est essentiellement lié au Covid-19. Beaucoup de personnes ont dû s’équiper l’année dernière pour le télétravail. Ce n’est plus nécessaire aujourd’hui parce que le matériel de l’année dernière fonctionne toujours et que le télétravail n’est plus la seule façon de travailler, avec plusieurs employés qui sont de retour dans les bureaux.

Pour rappel, Apple a lancé les MacBook Pro M2 Pro/Max et Mac mini M2 au premier trimestre. Il s’agissait d’une mise à niveau finalement légère, ce qui n’a visiblement pas poussé les consommateurs à se jeter dessus.

De plus, les données du jour sont raccord avec ce qui a été récemment annoncé concernant la production de la puce M2. En janvier, Apple a suspendu la production de la puce M2 parce que les ventes de Mac ne suivaient pas. Le groupe avait suffisamment de puces en stock.