Katie Cotton, qui a travaillé pendant près de 20 ans chez Apple, est décédée. Elle était la responsable de la communication d’Apple, avec une très grande partie lorsque Steve Jobs était le dirigeant de l’entreprise.

L’avis de décès de Katie Cotton met en avant ses contributions à Apple et à la communauté. Elle laisse dans le deuil ses enfants Ethan et Isabelle Mimeles, son compagnon Jim Wells, sa mère, ses frères et sœurs et d’autres membres de sa famille. Elle s’est éteinte paisiblement le 6 avril 2023, selon l’avis de décès.

Apple a réagi au décès :

Nous sommes profondément attristés par le décès de Katie. C’était une personne extraordinaire et elle a apporté d’innombrables contributions au cours de ses deux décennies de carrière chez Apple. Nos pensées vont à ses proches et à tous ceux qui ont eu l’occasion de travailler avec elle.

Katie Cotton a été nommée vice-présidente de la communication d’Apple en 1996 et est restée à ce poste jusqu’à sa retraite en 2014, élaborant la stratégie médiatique de l’entreprise et aidant à orchestrer ses événements de lancement de produits. Elle a travaillé dans l’ombre pour défendre la marque Apple et a protégé Steve Jobs lorsque son état de santé s’est dégradé.

À ce jour, Kristin Huguet Quayle est la responsable de la communication chez Apple. Elle est aux commandes depuis le début de 2022.