Après un premier versement de 200 millions de dollars, Apple fait rebelote et remet 200 millions dans la cagnotte du Restore Fund for carbon removal (Fonds de restauration pour l’élimination du carbone), un fond qui selon les termes de Lisa Jackson « est une approche d’investissement innovante qui génère des avantages réels et mesurables pour la planète, tout en visant à générer un rendement financier » (être écolo oui, mais seulement si cela permet de gagner de l’argent en somme). Créé en 2021 avec le soutien du Conservation International et de la banque d’affaires Goldman Sachs, le Restore Fund for carbon removal se fixe pour objectif, à minima, de retirer chaque année de l’atmosphère terrestre 1 million de tonnes de dioxyde de carbone.

Apple précise que le versement initial de 200 millions de dollars a permis de certifier durable 150 000 acres de forêts et à protéger 100 000 acres de forêts indigènes et de zones humides au Brésil et au Paraguay. Gageons que les 200 millions supplémentaires permettront d’avancer encore plus rapidement vers les objectifs de neutralité carbone.