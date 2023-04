Le livre Make Something Wonderful: Steve Jobs in His Own Words est disponible depuis quelques jours, et ce gratuitement, notamment sur Apple Books. Il se trouve qu’il y a également eu un tirage physique limité pour les employés d’Apple et de Disney. Certains d’entre eux ont décidé de vendre le bouquin sur eBay.

Des ventes ont déjà eu lieu, avec des prix de 184$, 527$, 699€, 1055$ ou encore 1 582$. Il y a aussi une personne qui propose le livre à plus de 26 000$ en achat immédiat. Mais comme on s’en douter, personne ne l’achète… du moins pour l’instant.

Chez Disney, le livre Make Something Wonderful: Steve Jobs in His Own Words s’accompagne d’une lettre de Bob Iger, le patron de l’entreprise. Chez Apple, il semblerait qu’il n’y ait rien de particulier en accompagnement.

Le livre vient de la Steve Jobs Archive et comprend une sélection de citations, d’e-mails, de transcriptions, d’interviews et plus encore de Steve Jobs. Il retrace la vie de l’ex-patron d’Apple avec ses propres mots. C’est structuré comme une chronologie des moments importants de la vie de Steve Jobs et cela comprend une série de documents qui n’ont jamais été rendus publics auparavant. Il y a par exemple les transcriptions de réunions internes d’Apple et divers e-mails qu’il s’est envoyés à lui-même.

Si vous souhaitez le découvrir, vous pouvez le télécharger gratuitement sur Apple Books.