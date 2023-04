Des données pour les ventes de smartphones avec un écran OLED ont été publiées et on découvre qu’il y a quatre iPhone dans le top 5. Le cinquième modèle est un téléphone de Samsung.

Les données viennent de DSCC, un cabinet d’analyse spécialisé dans les écrans (où l’on retrouve notamment l’analyste Ross Young qui dispose de plusieurs informations sur les produits Apple).

En janvier 2023, l’iPhone 14 Pro Max a dominé. Il a été suivi par l’iPhone 14 Pro, l’iPhone 13, l’iPhone 14 et le Galaxy S23 Ultra de Samsung. Le classement fut similaire en février, à l’exception que l’iPhone 14 est passé devant l’iPhone 13. En mars, c’est l’iPhone 14 qui a pris la première place. Et pour avril et mai, DSCC estime que le smartphone de 6,1 pouces sera une nouvelle fois devant les autres, tout particulièrement au mois de mai.

Selon le cabinet, le top 5 des smartphones a représenté une part de 46% sur le marché des téléphones OLED. Il ajoute avoir observé une augmentation de 18% en glissement annuel pour les volumes du premier trimestre 2023, les entreprises augmentant leurs expéditions d’écrans OLED pour profiter de la baisse des prix des dalles.

En outre, la part des smartphones utilisant une dalle LTPO, qui comprend les modèles Pro de l’iPhone, s’est maintenue entre 33% et 42% tout au long de l’année dernière. En ce qui concerne les taux de rafraîchissement des smartphones, les appareils capables d’une fréquence de 120 Hz, dont les iPhone avec ProMotion, sont majoritaires. Environ 63% des smartphones vendus en mars étaient capables d’atteindre ce taux de rafraîchissement.

Dans le cas d’Apple, l’affichage à 120 Hz n’est pas encore une réalité partout. Même les iPhone 15 et iPhone 15 Plus devraient garder une fréquence de 60 Hz. Il faudrait attendre 2025 pour avoir ProMotion sur les modèles non-Pro. À l’inverse, les iPhone 15 Pro et Pro Max pourront atteindre 120 Hz.