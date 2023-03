Ceux qui comptent acheter l’iPhone 15 ou l’iPhone 15 Plus doivent s’attendre à ne pas avoir beaucoup d’améliorations au niveau de l’écran, puisqu’Apple ne proposerait toujours pas le support de ProMotion (affichage variable jusqu’à 120 Hz) ni l’Always-On Display (écran toujours allumé).

Les iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max en 2022 ont proposé le support de ProMotion et de l’écran toujours allumé. Et si l’on en croit les informations du leaker coréen yeux1122, l’histoire va se répéter cette année puisque seuls les iPhone 15 Pro y auraient le droit avec des dalles LTPO.

ProMotion prend en charge les taux de rafraîchissement allant de 1 Hz à 120 Hz. Le taux de rafraîchissement s’adapte à ce qui se passe à l’écran, les taux les plus bas étant utilisés pour les contenus statiques et les taux les plus élevés étant réservés aux mouvements tels que les jeux et les vidéos, pour une expérience plus fluide et plus réactive. Le fait de s’adapter a notamment un impact positif sur l’autonomie.

Peut-on s’attendre à des points communs entre les quatre iPhone 15 pour ce qui est de l’écran ? Oui, il y a au moins deux éléments. Le premier est que tous les modèles auront le droit à la Dynamic Island, là où c’était réservé aux modèles Pro l’année dernière. Le second point est que les quatre modèles auront des écrans OLED moins gourmands en énergie grâce à une nouvelle puce spécifique avec une gravure en 28 nm. En comparaison, la puce équivalente pour l’écran des différentes variantes de l’iPhone 14 a une gravure en 40 nm.