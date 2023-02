Les différents iPhone 15 et 15 Pro devraient avoir le droit à une meilleure autonomie générale, notamment grâce à de nouveaux écrans OLED moins gourmands en énergie selon les informations d’Economic Daily News.

Les iPhone 15 auraient le droit à une nouvelle puce spécifique à l’écran avec une gravure en 28 nm. En comparaison, la puce équivalente pour l’écran des différentes variantes de l’iPhone 14 a une gravure en 40 nm.

Ce changement va permettre à l’écran de moins consommer d’énergie, ce qui est un bon point pour l’autonomie générale. La puce A17, qui fera tourner le téléphone, connaîtra également une amélioration avec une gravure en 3 nm, contre 5 nm actuellement. Tout cela devrait donc être positif pour les utilisateurs : gain en performances et meilleure autonomie… du moins en théorie.

Apple prépare quatre variantes de l’iPhone 15. Le modèle standard pourrait bien avoir un écran de 6,2 pouces et non 6,1 pouces. Pour leur part, les iPhone 15 Plus, 15 Pro et Pro Max auraient respectivement des écrans de 6,7, 6,1 et 6,7 pouces. Les deux modèles non-Pro vont adopter la Dynamic Island pour remplacer l’encoche. La Dynamic Island a fait ses débuts l’année dernière avec les iPhone 14 Pro et Pro Max. Naturellement, les iPhone 15 Pro et Pro Max l’auront toujours cette année, Apple ne va pas soudainement l’abandonner.