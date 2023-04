Il n’y aura pas de saison 2 pour la série N’oublie pas de vivre (Dear Edward). Les audiences devaient vraiment être catastrophiques pour qu’Apple TV+ prenne la décision d’arrêter une série disponible depuis à peine quelques semaines. Il faut dire que Dead Edward est l’une des séries Apple TV+ les plus mal notées par le public et la critique. Sur Rotten Tomatoes, la série récolte un petit 55/100 de la part des critiques et 65/100 côté spectateurs.

La série est ppourtant le fruit du travail d’une armada de scénaristes (Jason Katims, Megan Chan Meinero, Rajiv Joseph, Halley Feiffer, Romi Barta, LaDarian Smith, Louisa Hill, Michelle Lirtzman), sans oublier les réalisateurs (Fisher Stevens, Allison Liddi-Brown, David Boyd, Jaffar Mahmood, Clement Virgo, Nisha Ganatra). Pour rappel, N’oublie pas de vivre raconte l’histoire d’Edward (Colin O’Brien), un gamin de 12 ans qui est aussi l’unique survivant d’une catastrophe aérienne.

L’autre info du jour concernant le service de streaming d’Apple, c’est la diffusion du premier trailer de la série animée Frog and Toad, qui a l’air vraiment mignonne comme tout. Basée sur la série d’ouvrages pour enfants d’Arnold Lobel, Frog and Toad raconte des histoires d’amitiés simples et touchantes. Je ne sais pas pour vous, mais le trailer de cette série me rappelle un peu ceci (et rien que pour ça votre serviteur ira jeter un coup d’oeil) :

La saison 1 de Frog and Toad sera disponible dans Apple TV+ le 28 avril prochain.