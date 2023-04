Mark Gurman de Bloomberg partage quelques informations au sujet des Mac, notamment ce qui concerne le premier Mac Pro Apple Silicon et le nouveau Mac Studio. Il faudra attendre dans les deux cas.

Patience pour découvrir le Mac Pro Apple Silicon

Le Mac Pro est le seul ordinateur d’Apple qui n’est pas encore passé à une puce maison. En effet, on reste pour l’instant avec des processeurs Intel. Nous savons déjà qu’un modèle Apple Silicon doit voir le jour, mais il faudra patienter avant de le découvrir. Selon Gurman, la machine ne sera pas présentée lors de la keynote de la WWDC en juin.

En début d’année, tout portait à croire que l’ordinateur était programmé pour le printemps. En effet, des tests avaient été effectués avec macOS 13.3. Mais tout n’est visiblement pas prêt et la sortie se fera probablement dans le courant du second semestre de 2023.

Gurman ajoute qu’Apple prépare un nouveau Mac Studio, mais la société aurait décidé de reporter la sortie et d’attendre la puce M3, plutôt que sortir des modèles avec les puces M2. Ce serait notamment pour éviter de cannibaliser le nouveau Mac Pro.

Enfin, il y a le cas du MacBook Air de 15 pouces. L’ordinateur portable ne va plus tarder et devrait embarquer une puce M2. Mais ce modèle a pris du retard puisque l’objectif était de le lancer l’année dernière, période où le MacBook Air de 13 pouces avec la puce M2 a vu le jour. Cette sortie décalée pourrait avoir un impact sur les futurs modèles, avec le modèle de 13 pouces qui pourrait être mis à niveau en premier et le modèle de 15 pouces qui aurait le droit à une amélioration plus tard. Reste à savoir comment Apple compte aligner le cycle de mise à jour des puces des deux Mac portables sur le long terme, surtout que le modèle de 13 pouces pourrait être le premier à embarquer la puce M3.