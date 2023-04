La série Truth Be Told d’Apple TV+ ne reviendra pas. Octavia Spencer, qui tient le rôle principal, a annoncé la nouvelle au travers d’une publication sur Instagram.

« Salut à tous. Je voulais vous annoncer qu’après trois saisons de recherche de la vérité et de la justice, Poppy Scoville prend des vacances bien méritées », a écrit Octavia Spencer. « Je tiens à remercier mes partenaires chez Orit Entertainment, Hello Sunshine, Chernin Entertainment, Fifth Season et tout le monde chez Apple pour leur soutien au cours des trois dernières saisons. Nichelle Tramble, Maisha Closson, Mikkel Norgaard et notre incroyable équipe – merci pour votre vision créative au cours de cette incroyable aventure. Poppy Scoville signe la fin ».

La série a fait ses débuts 2019 et a diffusé sa troisième (et maintenant dernière) saison entre le 20 janvier et le 24 mars 2023. Octavia Spencer a joué le rôle de Poppy Parnell, une podcasteuse qui enquête sur une affaire de crime différente chaque saison.

« Ce fut un honneur et un privilège de collaborer avec Octavia et Hello Sunshine sur trois saisons passionnantes de Truth Be Told, une série qui s’est rapidement imposée dans le cœur des téléspectateurs du monde entier », a déclaré Matt Cherniss, responsable de la programmation d’Apple TV+. « Cette série nous a donné l’occasion non seulement d’assister à l’interprétation hypnotique et nuancée d’Octavia dans le rôle de Poppy Scoville, une podcasteuse qui résout des crimes, mais aussi d’explorer tant de thèmes puissants et d’actualité sur fond de drame familial captivant. Nous sommes impatients de trouver notre prochain projet ensemble ».

La série a-t-elle été annulée par Apple TV+ ou est-ce un choix des équipes de production ? Ce n’est pas dit. En revanche, Apple a récemment annulé la série N’oublie de pas vivre après une saison.