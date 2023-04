La fin de l’histoire est écrite pour VLC sur les iPhone et iPad 32 bits, ainsi qu’avec les appareils qui tournent sous iOS 9. Le lecteur multimédia reçoit son ultime mise à jour pour ces configurations.

Fin de parcours pour VLC sur les iPhone/iPad 32 bits

Cela fait 10 ans maintenant qu’Apple propose des appareils mobiles avec une architecture 64 bits au niveau du processeur. C’est l’iPhone 5s qui a ouvert le bal. Les modèles antérieurs avaient donc une architecture 32 bits. Autant dire que l’iPhone 5 et ses prédécesseurs ne sont plus tout jeunes, mais certaines personnes les utilisent encore de nos jours et peuvent justement profiter de VLC pour regarder des vidéos et lire des fichiers audio avec une multitude de formats pris en charge.

Comme le souligne Felix Paul Kühne, l’un des principaux développeurs de VLC, Apple oblige à partir d’aujourd’hui (25 avril 2023) l’usage de Xcode 14.1 pour compiler et soumettre une application iOS sur l’App Store. Il se trouve que Xcode 14.1 ne permet pas de compiler des applications pour iOS 9, ce qui oblige VideoLan à mettre un terme au support de son application multimédia sur les anciens iPhone et iPad.

Le plus intéressant est que l’arrêt du support est plus lié à Apple qu’à VideoLan, qui aurait visiblement continué si cela avait été possible. Mais l’usage obligatoire de Xcode 14.1 au minimum l’empêche de le faire.

Si vous avez un iPhone/iPad 32 bits, vous pourrez continuer à utiliser VLC avec la nouvelle mise à jour (qui va être disponible très rapidement sur l’App Store), mais il n’y aura plus de nouveautés ensuite.

D’ailleurs, la mise à jour ajoute d’autres nouveautés intéressantes, comme le support de CarPlay, une nouvelle interface pour la lecture audio, de nouvelles options de tri, une amélioration de l’algorithme de lecture aléatoire, de meilleures performances et plus encore. Ce sera VLC 3.4.0 qui ne va pas tarder sur l’App Store.