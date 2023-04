Apple va proposer une nouvelle version de son application Santé avec iOS 17, avec notamment de l’intelligence artificielle. Selon Bloomberg, cette IA sera utilisée pour un service de coaching santé. Il y aura également une nouvelle technologie de suivi des émotions.

Du nouveau pour l’app Santé avec iOS 17

Le nouveau service de coaching – qui a pour nom de code Quartz – est conçu pour maintenir la motivation des utilisateurs à faire de l’exercice, à améliorer leurs habitudes alimentaires et à les aider à mieux dormir. L’idée est d’utiliser l’IA et les données d’une Apple Watch pour faire des suggestions et créer des programmes de coaching adaptés à des utilisateurs spécifiques.

L’initiative rappelle LumiHealth, un service de bien-être et de coaching qu’Apple a lancé en partenariat avec le gouvernement de Singapour en 2020. La différence réside dans le fait que ce programme pouvait récompenser financièrement les utilisateurs qui restaient en bonne santé, alors que le nouveau service interne d’Apple sera facturé mensuellement.

Il faudra par contre attendre pour découvrir le service de santé avec l’intelligence artificielle. En effet, il ne serait pas disponible avant 2024.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre d’une campagne plus large en faveur de la santé menée par Apple, qui a fait de ces fonctions un élément central de ses appareils, en particulier l’Apple Watch. D’ailleurs, l’application Santé va faire ses débuts sur iPad avec iPadOS 17. Apple espère qu’une version pour iPad renforcera la popularité de l’application dans le secteur de la santé, où les tablettes ont déjà fait leur apparition.

D’autre part, les outils de suivi des émotions et de gestion des troubles de la vision, comme la myopie, seront ajoutés à l‘application Santé cette année. La version initiale permettra aux utilisateurs d‘enregistrer leur humeur, de répondre à des questions sur leur journée et de comparer les résultats au fil du temps. Mais à l‘avenir, Apple espère que l‘iPhone pourra utiliser des algorithmes pour déterminer l‘humeur d‘un utilisateur à partir de son discours, des mots qu‘il a tapés et d‘autres données présentes sur son appareil.