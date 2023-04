On le savait déjà depuis quelques jours : les iPhone 14, 14 Pro et consorts se sont bien vendus sur le Q1 2023, au point que la différence de parts de marché entre Samsung et Apple n’est plus que d’un petit point en faveur du sud-coréen, ce qui ne s’était plus vu depuis près de 10 ans ! Mais ce que l’on ne savait pas, c’est qu’Apple est le seul gros fabricant à voir ses ventes de smartphones augmenter sur la période. Canalys nous indique en effet que les ventes d’iPhone ont progressé de 3% sur le Q1 2023, alors même que les ventes des Galaxy de Samsung se sont effondrées de 18%.

Derrière le duo de tête, c’est toujours la soupe à la grimace : les ventes de Xiaomi chutent de 22% (11% de Pdm), les ventes d’Oppo diminuent de 8% (10% de Pdm) et vivo ferme le top 5 avec un beau gadin de -17% (8% de Pdm). On notera par ailleurs qu’il est loin le temps où Xiaomi terminait un trimestre devant Apple : la part de marché de l’iPhone est désormais deux fois supérieure à celle des modèles de Xiaomi !