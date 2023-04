Dhirendra Prasad, un ex-employé d’Apple, a été condamné par la justice aux États-Unis à trois ans de prison, ainsi qu’à 19,27 millions de dollars. Cela concerne une escroquerie qui a eu lieu pendant plusieurs années.

De la prison pour un ex-employé d’Apple

Dhirendra Prasad a été un employé d’Apple entre décembre 2008 et décembre 2018. Pendant la majeure partie de cette période, il était acheteur dans la chaîne d’approvisionnement mondiale d’Apple. Son travail en tant qu’acheteur consistait à faciliter le processus par lequel Apple achetait des pièces pour effectuer des réparations sous garantie sur des appareils plus anciens. Il a profité de son poste et a conspiré avec deux fournisseurs distincts d’Apple pour frauder son employeur en acceptant des pots-de-vin, en volant des pièces, en gonflant les factures et en amenant Apple à payer pour des articles et des services que la société n’a jamais reçus — ce qui a entraîné une perte de plus de 17 millions de dollars pour Apple. En plus de s’être engagé dans deux conspirations criminelles distinctes avec des fournisseurs, Dhirendra Prasad a également reconnu qu’il s’était soustrait à l’impôt sur le produit de ses combines.

Selon les données du tribunal, l’ex-employé disposait d’une grande marge de manœuvre pour prendre des décisions autonomes au profit d’Apple. Il a trahi cette confiance et a abusé de son pouvoir pour s’enrichir aux dépens de son employeur, tout en acceptant des centaines de milliers de dollars de rémunération de la part du fabricant d’iPhone sous forme de salaires et de primes. En outre, Dhirendra Prasad a utilisé ses informations d’initié concernant les techniques de détection des fraudes de l’entreprise pour concevoir ses stratagèmes criminels afin d’éviter d’être détecté.

À l’arrivée, il doit payer plus de 19 millions de dollars, dont plus de 17 millions de dollars à Apple et le reste à l’IRS (agence du gouvernement fédéral des États-Unis qui collecte l’impôt sur le revenu et des taxes diverses, et fait respecter les lois fiscales concernant le budget fédéral des États-Unis).