L’application Plans d’Apple s’améliore aujourd’hui en France avec la possibilité pour les utilisateurs de noter les lieux, ainsi que d’ajouter des photos. Google Maps propose un système équivalent depuis des années maintenant. En réalité, le système de Google est plus complet.

Il vous suffit d’ouvrir l’application Plans sur votre iPhone, iPad ou Mac, choisir un lieu (restaurant, magasin, etc) et sélectionner « Noter ». S’affichent alors plusieurs choix avec un système de pouce : pouce vers le haut (positif) et pouce vers le bas (négatif). Vous pouvez mettre une note globale (évaluation) et vous pouvez aussi noter d’autres éléments (cela reste optionnel). Pour un magasin de vêtements par exemple, vous avez la possibilité de donner votre avis sur les produits et le service client. Dans un restaurant, cela concerne la nourriture et les boissons, le service client et l’atmosphère.

Une autre fonctionnalité permet d’ajouter soi-même des photos du lieu. Mais comme le souligne iGen, Apple semble avoir mis en place un processus de validation. Il faut comprendre par là que vos photos n’apparaîtront pas immédiatement après avoir été soumises.

La nouveauté pour noter les lieux et ajouter des photos dans l’application Plans est disponible dès maintenant sur iPhone, iPad et Mac. Il n’est pas nécessaire de faire une quelconque mise à jour, Apple a activé la fonctionnalité au niveau de ses serveurs.