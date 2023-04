Elon Musk n’est pas un fervent admirateur du fonctionnement de l’App Store, et pas plus son compère Daniel Ek de Spotify. Les deux CEO se sont même joyeusement défoulés sur la boutique applicative d’Apple lors d’une conversation sur Twitter. Tout a commencé avec un échange portant sur les systèmes de souscription (abonnements) des apps Twitter et Spotify, et rapidement, les deux hommes ont commencé à se plaindre de la durée de mise à jour sur l’App Store lors de la mise en place des nouveaux abonnements : « Remarque, il faut quelques jours de plus pour que les abonnements deviennent actifs sur iPhone par rapport au Web » écrit Elon Musk visiblement agacé, « car tous les abonnements doivent actuellement être approuvés par Apple ».

Et puis tout a rapidement basculé dès qu’il a été question de la commission d’Apple de 30% sur tous les achats in-app (15% pour les petits studios ou développeur indé):

Ek : « C’est absurde… Comment cela évoluerait-il avec chaque créateur sur chaque plate-forme sur Internet ? Et qu’en est-il si une plate-forme pensait que la bonne commission était de 0 % ou 10 % au lieu des 30 % d’Apple ? ».

Musk : « Cela devient un sérieux défi de mise à l’échelle ».

On notera que les deux hommes sont des habitués des tacles visant Apple et sa boutique d’applications mobiles. Spotify a même lancé une procédure anti-trust contre Apple en Europe et Elon Musk se plaignait encore il y a quelques semaines qu’Apple était sur le point d’arrêter de faire de la pub sur Twitter. Le nouveau CEO de Twitter avait même suspendu un temps le badge de certification pour échapper aux 30% de commission…