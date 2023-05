Eric Adams, le maire de New York, a annoncé l’usage des AirTags d’Apple pour tenter de limiter le vol de voitures dans la ville américaine. 500 traqueurs d’Apple vont également être offerts à la population.

Des AirTags pour (tenter de) limiter le vol de voitures à New York

Il faut savoir que les vols de voitures à New York ont augmenté de 13% depuis le début de l’année par rapport à la même période un an plus tôt. Les autorités de la ville espèrent qu’un plus grand nombre de citoyens plaçant discrètement des AirTags dans leur voiture contribuera à dissuader les voleurs, car le traqueur d’Apple rendrait la voiture facilement traçable par son propriétaire. New York va concentrer la plupart des dons d’AirTags dans le Bronx, où les vols ont augmenté de 24% depuis le début de l’année par rapport à la même période l’année dernière.

« Ce simple dispositif, ce simple AirTag, caché dans une voiture à l’insu d’une personne, est un excellent moyen de repérage », a déclaré le maire lors d’une conférence de presse. « Il est facile à surveiller. Vous pouvez voir en temps réel où se trouve le véhicule ».

« Votre téléphone sera alerté. Vous savez que quelqu’un qui n’est pas censé être dans votre voiture s’y trouve et/ou qu’elle a été volée. Vous appelez le 911 aussi vite que possible », ajoute John Chell, chef de patrouille de la police de New York. « Et vous dites aux officiers concernés ‘J’ai un AirTag’ et ils vont immédiatement mettre en place un système d’arrestation dans toute la ville ».

Le voleur peut être averti

Le projet de la ville de New York d’utiliser des AirTags pour prévenir les vols de voitures présente quelques lacunes. Par exemple, l’AirTag est conçu pour émettre automatiquement un son après avoir été séparé de son propriétaire dans un intervalle de huit heures et de 24 heures. Lorsqu’un AirTag émet automatiquement un son, iOS affiche également une alerte sur les iPhone situés à proximité. Même si les autorités encouragent les propriétaires de voitures à placer les AirTags dans un endroit discret, le son et la notification de l’iPhone finiront par faire prendre conscience aux voleurs qu’ils sont suivis à la trace.