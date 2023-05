Safari a dépassé Microsoft Edge et redevient le deuxième navigateur Internet le plus utilisé dans le monde. Il était passé à la troisième place en mai 2022. Un an plus tard, les choses évoluent.

Les données de Statcounter pour avril 2023 révèlent que la part de marché de Safari sur ordinateur est de 11,87%, contre 9,61% à la même période il y a un an. De son côté, la part pour Microsoft Edge est 11%, contre 10,07% un an plus tôt. Celui qui domine est Google Chrome avec ses 66,13%. C’est en légère baisse par rapport à l’année dernière où c’était 66,64%.

Voici le classement pour avril 2023 :

Google Chrome : 66.13%

Safari : 11.87%

Microsoft Edge : 11%

Firefox : 5.65%

Opera : 3.09%

Internet Explorer : 0.55%

Quelles sont les raisons qui ont poussé davantage d’utilisateurs à passer sur Safari depuis un Mac ? Avec macOS Ventura, Apple a ajouté quelques fonctionnalités à son navigateur. Il y a notamment les notifications push pour les sites Internet, les groupes d’onglets partagés, l’édition de mots de passe forts, le CSS amélioré et des Passkeys – une nouvelle façon de s’authentifier sur les sites Internet avec Touch ID sans avoir à créer un mot de passe traditionnel.

Le prochain rendez-vous sera en juin avec la présentation de macOS 14 lors de la WWDC 2023. Apple va naturellement inclure une nouvelle version de Safari avec son système d’exploitation pour Mac. Et qui dit nouvelle versions dit nouvelles fonctionnalités. Seront-elles importantes ? Rendez-vous le mois prochain pour les découvrir.