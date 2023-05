3 semaines après son lancement, où en est donc compte épargne d’Apple Card (baptisé Apple Card Savings) ? En l’absence de données chiffrées de la part d’Apple, c’est le site d’info financière Forbes qui nous en dit plus. Et selon Forbes donc, Apple Cards Savings réalise un véritable carton aux Etats-Unis, avec pas moins 400 millions de dollars d’épargne déposés le jour du lancement et un cumul de 990 millions de dollars en quatre jours ! Le taux d’épargne à 4,15% a visiblement fait mouche.

Ce succès est presque logique : Apple Cards Savings s’appuie sur un service qui a une excellente réputation outre-Atlantique, Apple Cards ayant été pensé avant tout pour le marché américain (cashback, et plus orienté carte de crédit que carte de paiement, à contrario de nos cartes bleues). Avec en sus un taux particulièrement attractif (10 fois plus élevé que le taux moyen d’épargne aux US) et une facilité d’usage digne d’Apple , l’échec d’Apple Card Savings n’était pas l’option la plus probable. En fait, Apple Card Savings est même le premier service intégré à Apple Card dont on peut vraiment regretter l’absence en Europe, le service d’Apple étant uniquement disponible sur le sol américain.