Disponible sur l’Apple TV depuis le mois d’août dernier, la nouvelle interface de l’app Amazon Prime Video (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad) est (enfin) en cours de déploiement sur iOS. Les modifications d’interface sont nettement moins visibles sur mobile que sur la version Apple TV/desktop, mais l’on note tout de même une section Boutique plus claire et surtout la présentation en mode portrait des programmes originaux Amazon, à l’instar de la version desktop/Apple TV.

Ces modifications d’interface suffiront-elles à transformer l’expérience utilisateur ? Une étude récente montrait que les professionnels du cinéma trouvaient l’interface d’Amazon Prime Video « brouillonne » et peu avenante, et ne permettait pas de bien distinguer les contenus payants de ceux accessibles via l’abonnement (sur ce point, c’est tout de même un peu mieux avec la nouvelle interface). Même l’interface d’Apple TV, pourtant longtemps décriée, était considérée comme plus plaisante à utiliser au final. Et vous chers lecteurs, êtes vous emballés par la nouvelle interface d’Amazon Prime Video ?