Un chèque signé de Steve Jobs aux enchères, à priori, il n’y a pas de quoi être fou d’enthousiasme, sauf que ce chèque là a une histoire qui recoupe la destinée de la société Apple à ses tous débuts. RR Auction présente ce chèque comme un « Chèque d’entreprise d’Apple Computer Company, 6 x 3, rempli en caractères d’imprimerie et signé par Jobs, « Steven Jobs », à l’ordre de Crampton, Remke & Miller, Inc. pour 175 $, le 8 juillet 1976. […] Le chèque dévoile la première adresse officielle d’Apple au « 770 Welch Rd., Ste. 154, Palo Alto « – l’emplacement d’un service de messagerie vocale et d’un dépôt de courrier qu’ils (Steve Jobs et Steve Wozniak, Ndlr) utilisaient alors qu’ils travaillaient toujours dans le célèbre garage de la famille Jobs. De bon à très bon état. »

Le plus intéressant ici est que le destinataire du chèque, Crampton, Remke & Miller, est une société de consulting que Steve Jobs a consulté en 76 (année de l’Apple 1) afin d’avoir une meilleure vue sur les possibilités d’évolution à long terme d’Apple. Jobs était sans doute un visionnaire de la tech, mais sans doute un peu moins visionnaire en affaires, ce qui explique peut-être ce recours à une société de consulting externe.

L’autre pièce mise aux enchères n’est autre qu’une carte de visite de Steve Jobs lorsque ce dernier était président et CEO de NeXT (la société fondée par Jobs suite à son départ d’Apple en 1985). Le commissaire priseur de RR auctions estime que le chèque pourrait s’adjuger à 25000 dollars tandis que la carte de visite pourrait grimper dans les enchères à 800 dollars. Les enchères se termineront le 10 mai prochain.