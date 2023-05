Make Something Wonderful, l’eBook compilant de nombreux discours, interviews et correspondances de Steve Jobs, était jusqu’ici uniquement disponible en version numérique. Son éditeur, qui n’est autre que le tenancier du site Steve Jobs Archive, a décidé d’offrir une version physique de cet ouvrage aux employés d’Apple et de Disney ! Les quelques photos du recueil (récupéré par le site 9to5Mac) dévoilent un superbe ouvrage rempli de photos inédites, et il est finalement bien dommage que cette belle version physique ne soit pas disponible à un plus large public (même à l’achat cette fois). A noter que la préface de Make Something Wonderful est signée de Lauren Powell-Jobs, l’épouse de Steve Jobs. Le livre est aussi rempli de déclarations de Jobs du temps où ce dernier était à la tête de Pixar ou de NeXT, la société informatique qu’il avait créé suite à son départ d’Apple en 1985.

Make Something Wonderful est disponible sur le site Steve Jobs Archive. Il est également possible de le télécharger sur l’application Apple Books (Livres). À noter qu’il est seulement disponible en anglais.