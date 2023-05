On le sait, l‘iPhone domine le marché du mobile reconditionné dans le monde. En Inde, et si l’on en croit Counterpoint, la part des ventes d’iPhone sur le marché du reconditionné est passée en un an de 3% à 11% en 2022 ! Ce pourcentage en forte hausse fait écho à la progression rapide des ventes d’iPhone en général : la part de marché de l’iPhone en Inde est passée de 1% en 2019 à 5% de Pdm aujourd’hui.

Cette belle évolution, sur un marché principalement dominé par les modèles low cost, explique aussi les lourds investissements d’Apple dans le pays : les fournisseurs chinois ou taiwanais d’Apple produisent désormais des iPhone en Inde, et tout récemment, deux Apple Store ont ouvert leur porte dans le pays. On comprend mieux dans ce contexte les déplacements très stratégiques de Tim Cook en Inde, avec bien sûr en bout de parcours une entrevue avec Narendra Modi, le premier ministre indien en personne !

Deven Meher, responsable des ventes chez Prowesses Enterprises à Mumbai (un vendeur de produits Apple d’occasion remis à neuf), croit savoir ce qui pousse les consommateurs indiens à se jeter sur les iPhone reconditionnés : « Les clients qui souhaitent acheter un iPhone à l’avenir, généralement des acheteurs de mobiles de seconde main, les essayent d’abord (via le reconditionné, Ndlr) et apprennent à s’en servir ». L’iPhone reconditionné servirait donc de marche pied à des modèles d’iPhone encore plus « premium », mais aussi beaucoup plus chers. Counterpoint estime que les ventes d’iPhone en Inde devraient progresser de 31% en 2023, bien au dessus des +2% prévus pour le marché mobile dans son ensemble.