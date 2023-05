Apple a dévoilé hier soir les résultats de son second trimestre fiscal, soit un chiffre d’affaires de 94,8 milliards de dollars (-2,5%) et des bénéfices d’un peu plus de 24 milliards de dollars (-3,4%). Malgré ce tout petit coup de mou (combien de sociétés de la tech ne rêveraient pas d’aligner de tels chiffres?), Apple ne compte pas diminuer la voilure et faire des économies sur le dos des salariés.

Tim Cook a ainsi confirmé lors de la traditionnelle séance Q&R qu’Apple ne prévoyait pas de plan social d’ampleur, comme cela a malheureusement été le cas chez de nombreux poids lourds de la tech américaine (IBM, Microsoft, Meta, Cisco, etc.). « Ce n’est pas quelque chose dont nous parlons en ce moment » a précisé le patron d’Apple, ajoutant qu’il n’envisageait les suppressions massives de postes que comme une mesure de « dernier recours ». Forcément, avec 24 milliards de bénéfices sur un seul trimestre, c’est peu dire qu’Apple n’est pas vraiment acculé à prendre des décisions drastiques.

Si l’on veut être tout à fait précis, Apple a tout de même licencié quelques dizaines de salariés liée à la vente (Retail), mais l’on reste loin des suppressions de milliers de postes constatées chez les concurrents.