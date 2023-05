Mike Abbott, l’ancien responsable des services cloud d’Apple (dont iCloud), a récemment quitté le fabricant d’iPhone. Aujourd’hui, General Motors (GM) annonce l’avoir recruté.

En tant que membre de l’équipe de direction, Mike Abbott dirigera une nouvelle organisation logicielle intégrée de bout en bout, axée sur le développement de technologies et de solutions logicielles pour les véhicules et les entreprises, ainsi que sur la fourniture de services et de fonctionnalités numériques aux clients des secteurs de la vente au détail et des services commerciaux.

« Je suis un homme de produit dans l’âme, et comme la transformation des transports s’accélère rapidement, je sais que le logiciel est le catalyseur qui permettra de redéfinir les expériences des consommateurs et des entreprises comme jamais auparavant », a déclaré Mike Abbott. « GM joue un rôle central dans ce changement et je suis ravi de rejoindre l’équipe et d’apporter mon expérience dans le domaine des logiciels pour non seulement tirer parti des opportunités massives qui s’offrent à l’entreprise, mais aussi pour contribuer à changer le monde ».

Il rendra compte directement à Mary Barra, PDG de GM. Elle déclare : « L’expérience de Mike en tant que fondateur et entrepreneur, associée à ses antécédents en matière de création et de fourniture de certaines des solutions logicielles les plus attrayantes du marché pour les consommateurs et les entreprises, font de lui un excellent collaborateur pour GM ».

Cette embauche intervient quelques semaines après l’annonce de General Motors d’abandonner CarPlay d’Apple (et Android Auto) dans ses voitures électriques. Le groupe prévoit un système maison, en collaboration avec Google.