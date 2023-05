La WWDC 2023 débute dans moins d’un mois et Apple a notifié aujourd’hui les gagnants du Swift Student Challenge. Ils recevront des vêtements exclusifs à l’effigie de la WWDC 2023, des AirPods Pro, des pin’s personnalisés et un an d’adhésion au programme de développeur. Si vous avez participé au défi, vous pouvez vous rendre à cette adresse afin de vérifier si vous êtes l’un des gagnants.

Voici ce qu’indiquait Apple en mars lors de l’annonce de la WWDC 2023 :

La WWDC23 constitue également une occasion de soutenir les développeurs en devenir via le Swift Student Challenge, l’un des nombreux programmes d’Apple destinés à faire progresser les développeurs et les apprenants de tous âges qui se passionnent pour la programmation. Avec l’aide de Swift Playgrounds, une app révolutionnaire pour iPad et Mac qui permet d’apprendre le langage de programmation Swift de façon ludique et interactive, les étudiants du monde entier sont invités à créer une app Swift Playgrounds sur un sujet de leur choix. Les candidatures pour participer au challenge de cette année sont d’ores et déjà ouvertes, et les étudiants ont jusqu’au 19 avril pour soumettre leur projet.

Cette année, la WWDC se tiendra du 5 au 9 juin. La date la plus importante pour le public sera le 5 juin puisque l’on retrouvera la keynote d’ouverture. Celle-ci sera l’occasion d’avoir la présentation d’iOS 17, de macOS 14, de watchOS 10 et de tvOS 17. Il devrait également avoir des annonces matérielles, avec notamment le casque de réalité mixte d’Apple et le MacBook Air de 15 pouces.