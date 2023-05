Voilà qui ressemble à un semblant de volte face. Signataire de la tribune demandant une suspension des recherches sur l’IA le temps que les sociétés humains s’organisent vis à vis de ces technologies, Steve Wozniak, le cofondateur d‘Apple, déclare aujourd’hui aux micros de la BBC qu’il ne sert à rien de vouloir arrêter la vague : « Nous ne pouvons pas arrêter la technologie » assène Wozniak un brin fataliste. Le créateur de l’Apple 1 estime en outre que même si les IA génératives seront en mesure de créer des Scams extrêmement difficiles à repérer, il ne sert à rien de vouloir contrer le développement de ces outils. Pour le Woz, il vaudrait mieux plutôt éduquer les citoyens aux risques de nouveaux scams et phishing toujours plus sophistiqués créés avec ces IA.

« L’IA est si intelligente qu’elle est ouverte aux mauvais joueurs, ceux qui veulent vous tromper sur qui ils sont » poursuit Wozniak, qui ne croit pas cependant que les IA pourront réellement remplacer les individus à cause de leur absence d’émotions réelles. Il y a quelques jours à peine, Steve Wozniak livrait déjà ses impressions sur le boum actuel de l’IA, et jugeait sévèrement les promesses non tenues d’Elon Musk sur la voiture autonome et intelligente. Le sujet de l’IA générative semble décidément faire cogiter le génial le cofondateur d’Apple.