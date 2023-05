Apple propose aujourd’hui une mise à jour de Shazam avec le support d’Apple Music Clasical, son application dédiée à la musique classique. Les deux peuvent ainsi communiquer.

Voici ce qu’indique Apple dans les notes pour la mise à jour de Shazam sur l’App Store :

Depuis Shazam, ouvrez des pièces de musique classique dans Apple Music Classical. Shazamez ou cherchez un titre et touchez l’icône du menu puis « Ouvrir dans Classical ».

Pour rappel, Apple a annoncé le rachat de Shazam en décembre 2017 pour environ 400 millions de dollars. Le fabricant d’iPhone a dû attendre septembre 2018 pour se voir autoriser le rachat et devenir le nouveau propriétaire de l’application de reconnaissance musicale.

Pour sa part, Apple Music Classical est disponible au téléchargement depuis le 28 mars. Comme le nom l’indique, l’application se concentre sur la musique classique. Pourquoi une application séparée plutôt qu’intégrer les morceaux dans l’application principale ? Parce qu’il y a de nombreuses données à prendre en compte pour recherche telle ou telle musique classique. Ce n’est pas nécessaire pour les musiques actuelles, où le simple fait de chercher un artiste et le nom d’un morceau suffit.

Apple Music Classical permet également aux débutants de se familiariser avec ce genre grâce à des centaines de playlists, des biographies de compositeurs et des guides approfondis de nombreuses œuvres essentielles. Et bonne nouvelle : ce n’est pas un abonnement séparé. Toute personne qui a un abonnement actif pour Apple Music peut télécharger et utiliser Apple Music Classical.