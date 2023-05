Nous vous en parlions il y a quelques jours : le chèque de 175 dollars signé par Steve Jobs en 1976 s’est finalement adjugé aux enchères au prix assez fou de 106 985 dollars ! Les commissaires priseurs tablaient quant à eux sur une enchère finale de 25 000 dollars. Le chèque est adressé à Crampton, Remke & Miller, une société de consulting que Steve Jobs souhaitait contacter pour évaluer l’avenir commercial d’Apple. A cette époque, Crampton, Remke & Miller avait notamment conseillé Atari, Memorex, National Semiconductor, ou bien encore Xerox. C’est la toute première fois que Steve Jobs faisait appel à une société externe pour affiner sa vision stratégique et à long terme.

On note en outre que l’adresse sur le chèque est celle d’une boite postale utilisée par Steve Jobs tandis que ce dernier travaillait encore dans le garage de ses parents adoptifs. Pour rappel enfin, l’année 1976 est aussi celle durant laquelle Apple a produit et vendu les tous premiers exemplaires de l’Apple 1, un ordinateur entièrement conçu par Steve Wozniak et assemblé conjointement par Jobs et Wozniak. Une autre époque assurément…