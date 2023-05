Google a fixé le prix de son Pixel Fold, premier smartphone pliable de la marque, à 1899 euros, un tarif plus que conséquent et qui tombe un peu comme un coup de massue en période de surinflation. Bien conscient que ce prix pouvait effrayer les acheteurs potentiels, la firme de Mountain View a décidé de gonfler à mort le prix de reprise des iPhone… lors d’un achat du Pixel Fold ! Ainsi, le prix de reprise d’un iPhone 14 Pro de base est désormais de 900 dollars, soit à peine 100 dollars de moins que le prix de ce même appareil neuf ! Idem pour l’iPhone 13 Pro, dont le prix de reprise passe à 850 dollars., soit plus de 300 dollars au dessus du prix de reprise fixé par Apple (et alors même que le californien a récemment revu à la hausse sa grille tarifaire de reprise).

Ces offres commerciales vraiment avantageuses ne sont pour l’instant destinées qu’au consommateur américain sachant que de toute façon le Pixel Fold n’est pas (encore) disponible à la vente en France. Et vous cher lecteur d’iPhoneAddict, seriez-vous intéressés par la reprise de votre iPhone pour adoucir l’achat d’un Pixel Fold flambant neuf ?