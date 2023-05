À la fin mars, Apple a ouvert une nouvelle boutique en Corée du Sud. L’Apple Store se situe dans le quartier de Gangnam. Il se trouve que le fabricant ne va pas être seul, il va être en concurrence avec Samsung.

Le Korea Economic Daily rapporte que le magasin de Samsung à Gangnam sera ouvert en juin 2023, l’entreprise souhaitant « contrer la stratégie d’expansion d’Apple dans le pays ».

Le quartier de Gangnam à Séoul est présenté comme la version de Beverly Hills de la ville, ce qui laisse supposer que l’argent prêt à être dépensé ne manque pas. Pour en profiter pleinement, le magasin de Samsung s’étendra sur six étages et couvrira bien plus que les téléphones et les ordinateurs portables.

« Avec un sous-sol et cinq étages en surface, l’installation présentera les appareils mobiles, les téléviseurs et les appareils électroménagers de Samsung Electronics, et introduira un style de vie mettant en relation les produits », indique le Korea Economic Daily.

Pour sa part, Apple compte à ce jour trois Apple Store en Corée du Sud, tous à Séoul. Le fabricant cherche également à toucher davantage les utilisateurs coréens. Il y a quelques semaines, la société a lancé son service de paiement sans contact Apple Pay en Corée du Sud.