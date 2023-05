Foxconn, le principal assembleur des iPhone et des iPad, vient d’annoncer un plan d’investissement d’1/2 milliard de dollars destiné à la construction d’une usine géante à Telangana, dans le sud de l’Inde. 25 000 emplois directs seront créés pour travailler dans cette unité de production, et encore ne s’agit-il ici que d’une « première phase » d’embauches . Cette nouvelle annonce de Foxconn confirme s’il en était besoin qu’Apple met la gomme pour délocaliser une part importante de sa supply chain hors du territoire chinois, une délocalisation rendu nécessaire par l’accumulation de risques autour de la Chine (Taiwan, gestion interne des crises comme la pandémie de Covid-19, tensions géopolitiques avec les Etats-Unis, stratégie erratique vis à vis du secteur de la tech, etc.). A terme, Apple prévoit que l’Inde puisse produire près de la moitié du volume global d’iPhone distribués sur la planète.

Demonstrating the “Telangana Speed”, I am happy to announce the groundbreaking of first of Foxconn’s plants in Telangana at Kongar Kalaan today

With an investment of over $500M it shall create 25,000 direct jobs in first Phase #Telangana #Foxconn pic.twitter.com/PHThJWxsfT

