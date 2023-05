Apple révèle que ses dépenses auprès des fournisseurs européens ont augmenté de plus de 50% depuis 2018, pour atteindre un montant total de 85 milliards d’euros sur les cinq dernières années et de plus de 20 milliards d’euros sur l’année 2022 seule. Les investissements concernent plus de 4 000 fournisseurs européens et favorisent les innovations de pointe que l’on retrouve dans les produits de la marque.

De gros investissements en Europe

Apple assure également que les investissements contribuent à faire progresser la transition écologique de l’industrie européenne, puisque le constructeur s’est engagé à atteindre la neutralité carbone sur l’ensemble de sa chaîne logistique d’ici la fin de la décennie. La société ajoute avoir permis de créer plus de 2,6 millions d’emplois en Europe grâce à ses investissements européens et l’App Store.

« L’esprit d’innovation et le talent remarquable de l’Europe ont suscité l’intérêt d’Apple il y a plus de 40 ans, et la contribution de cette zone géographique à nos produits n’a jamais été aussi significative », a déclaré Cathy Kearney, vice-présidente des opérations d’Apple. « Les partenariats solides que nous entretenons avec nos fournisseurs européens ont contribué à la création de technologies très innovantes, et nous sommes fiers de travailler en étroite collaboration avec des fournisseurs répartis dans toute l’Europe alors que nous poursuivons notre mission de décarboner l’ensemble de notre chaîne logistique mondiale ».

Des exemples de fournisseurs

Les fournisseurs d’Apple en Europe comptent aussi bien de grandes entreprises multinationales que de petites entreprises familiales ; certaines travaillent avec Apple depuis plus de 30 ans. Il y a notamment TRUMPF, une entreprise de technologie familiale basée à Ditzingen en Allemagne, qui est une référence mondiale dans le domaine des lasers, des machines et des technologies pour l’industrie. Elle développe un petit laser permettant d’activer un capteur de proximité pour l’iPhone qui éteint l’écran lorsqu’il détecte un objet proche. À ce jour, TRUMPF a fabriqué et livré plus d’un milliard de ces petits lasers à Apple.

Apple cite aussi STMicroelectronics, une entreprise de fabrication de semi-conducteurs avec des racines solides en France et en Italie, qui travaille sur les capteurs, la gestion de l’énergie et les circuits intégrés sans fil pour l’iPhone, et d’autres produits. STMicroelectronics emploie plus de 27 000 personnes en Europe et investit plus de 3,5 milliards d’euros en 2023 pour augmenter sa capacité de production globale, notamment en France et en Italie, où elle fabrique aussi des composants pour les appareils Apple. Cette nouvelle extension de la capacité de production répondra aux besoins futurs d’Apple en microcontrôleurs ainsi qu’en circuits intégrés sans fil, analogiques et à signaux mixtes.

Le bien-être de la planète

Apple travaille avec ses fournisseurs pour stimuler les innovations qui préservent la planète et encouragent à agir en faveur du climat. En Europe, nombre d’entre eux participent désormais à son programme pour une énergie propre (Supplier Clean Energy Program) et collaborent avec Apple afin d’atteindre la neutralité carbone pour leurs activités liées à l’entreprise.

Depuis 2020, Apple a atteint la neutralité carbone sur tous ses sites opérationnels et se concentre sur son objectif ambitieux d’atteindre la neutralité carbone sur l’ensemble de sa chaîne logistique et du cycle de vie de tous ses produits d’ici 2030.