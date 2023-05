Après les 4 prix raflés aux Irish Film and Television Awards, l’excellente série Bad Sisters a remporté le trophée le plus convoité de la cérémonie des BAFTA TV Awards 2023, celui de la meilleure série dramatique ! sans surprise cette fois, Anne-Marie Duff a remporté le trophée de la meilleure actrice dramatique dans un second rôle. Jay Hunt, la VP creative director d’Apple TV+, n’a pas manqué de chaudement remercier le jury des BATFA pour ces deux prix. A noter que la série avait déjà remporté un BAFTA « technique » pour la qualité de son générique.

Pour rappel, le pitch de la série : « Les sœurs Garvey sont très unies et se sont toujours entraidées. Lorsque leur beau-frère meurt, la compagnie d’assurance de ce dernier ouvre une enquête pour prouver qu’il y a eu un acte de malveillance et se tourne vers les sœurs, chacune d’entre elles ayant une bonne raison de le tuer ». Les sœurs Garvey sont interprétées par Sharon Horgan, Anne-Marie Duff, Eva Birthistle, Sarah Greene et Eve Hewson. Le reste du casting comprend Claes Bang dans le rôle du beau-frère, Brian Gleeson, Daryl McCormack, Assaad Bouab ainsi que Saise Quinn. La série Bad Sisters est disponible dans son intégralité sur Apple TV+.