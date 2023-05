Les applications Apple Music et Plans s’améliorent dès aujourd’hui avec des nouveautés, notamment au niveau des concerts. Apple explique que les nouveautés vont « célébrer les joies de la musique en direct et donner aux fans et aux artistes davantage de moyens de se connecter ».

Dans Plans, plus de 40 nouveaux guides, tous élaborés par les éditeurs d’Apple Music, mettent en avant les meilleurs endroits pour écouter de la musique dans certains des principaux centres culturels du monde. Des salles symphoniques emblématiques aux clubs techno de pointe sont tout ce dont les fans de musique ont besoin selon Apple.

Les guides Apple Music permettent également aux fans de parcourir les concerts à venir directement à partir de Plans grâce au module de découverte de concerts de Shazam. Cela concerne 10 villes, avec Paris, Londres, Berlin et Vienne pour l’Europe, Chicago, Detroit, Los Angeles, Nashville, New York City et San Francisco pour les États-Unis, Tokyo pour l’Asie, Sydney pour l’Océanie, et Mexico pour l’Amérique centrale.

Sur Apple Music, le tout nouvel espace Set Lists met en lumière une sélection de grandes tournées, permettant aux fans d’écouter des répertoires en lien avec les concerts et de lire des articles sur les productions. Pour la première fois sur l’application, les fans peuvent également parcourir les concerts des artistes à venir dans leur région en lançant le module de découverte de concerts de Shazam.

Ces nouveautés sont disponibles à partir d’aujourd’hui selon Apple. Il s’agit de la deuxième annonce du groupe pour la journée, la première a concerné les fonctionnalités d’accessibilité d’iOS 17.