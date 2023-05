Ming Chi Kuo l’affirme : Apple va faire un très gros coup concernant sa supply chain en Inde. La firme de Cupertino s’apprêterait en effet à donner un très gros coup de main à son fournisseur Luxshare pour que ce dernier prenne en charge une grosse partie de la production d’iPhone 16 Pro Max en Inde. Ce serait une première jusqu’ici, seul Foxconn avait obtenu les commandes d’assemblage pour les iPhone les plus haut de gamme. Ce nouveau deal passé entre Apple et Luxshare pourrait significativement améliorer les comptes et les bénéfices du fournisseur et ce dès le second semestre 2023.

Toujours selon Kuo, Apple négocierait avec le gouvernement indien pour permettre à Luxshare d’ouvrir de nouvelles unités de production en Inde, l’une des solutions proposées impliquant un joint venture (probablement avec une société indienne). Luxshare produira déjà entre 45 et 50 millions d’iPhone en 2023, mais n’est que le second fournisseur (loin derrière Foxconn) pour l’assemblage des iPhone 15 Pro et Pro Max. En revanche, Luxshare serait bien le principal assembleur des iPhone 15 Plus. Quant à l’assemblage des iPhone 16, il serait réparti entre Luxshare (16 Pro Max), Foxconn (16 Pro et 16) et Pegatron (16 Plus).

Pour rappel, Apple avait transféré à Luxshare des commandes de production d’iPhone 14 Pro Max suite aux incidents qui s’étaient produits dans l’usine Foxconn de Zhengzhou au mois de novembre 2022. Visiblement, la façon dont Luxshare a géré cette situation d’urgence a convaincu Apple qu’il pouvait faire monter en charge son fournisseur.