Le Japon, nouvel eldorado des fabricants de puces ? Pas moins de 7 fondeurs et/ou concepteurs de processeurs ont rencontré le premier ministre du Japon, Fumio Kishida, pour discuter « affaires ». L’un de ces 7 fondeurs ne serait autre que TSMC, soit l’unique fabricant des puces Ax et Apple Silicon (M1, M2, etc.). Si l’on en croit le Financial Times, le géant taiwanais serait particulièrement intéressé par la possibilité d’installer des unités de production de puces au Japon, ce qui permettrait à TSMC de moins dépendre de l’influence de la Chine, jugée bien trop instable au plan géopolitique. TSMC aurait même déjà décidé de faire construire une usine à Kumamoto (dans l’ouest de l’île de Kyūshū au Japon)

Outre TSMC, Samsung, Intel, ainsi que Micron auraient exprimé leur volonté d’installer des unités de production au Japon. Le souhait des fondeurs a bien été entendu : Yasutoshi Nishimura, le ministre japonais de l’économie, du commerce et de l’industrie, a précisé que le gouvernement prévoyait de dépenser 1,3 trillion de yen (mille milliards) afin de soutenir les fabricants étrangers de puces et semi-conducteurs. Japon, Etats-Unis (Arizona), peut-être demain l’Europe, TSMC multiplie les points de chute… pour éviter le coup de grisou si jamais la Chine intervenait militairement à Taiwan ? Ce n’est pas impossible…