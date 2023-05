Apple a informé ses employés qu’ils n’ont pas le droit d’utiliser ChatGPT au travail. Il en va de même pour d’autres technologies d’intelligence artificielle générative, selon un document obtenu par le Wall Street Journal.

Apple craint que les outils comme ChatGPT ne fassent fuir les données confidentielles de l’entreprise. Outre ChatGPT, l’entreprise a interdit à son personnel d’utiliser Copilot de GitHub (Microsoft), un outil qui aide à écrire du code par autocomplétion.

De nombreuses entreprises, telles que les banques, les services financiers et les établissements de santé, ont évité d’adopter ChatGPT par crainte que leurs employés ne communiquent par inadvertance au chatbot des informations propriétaires sensibles. Samsung a interdit l’utilisation par ses employés d’IA générative comme ChatGPT après avoir découvert que certains d’entre eux avaient mis en ligne un code sensible sur la plateforme. L’entreprise a craint que les données transmises à des plateformes d’intelligence artificielle telles que Bing et Google Bard ne finissent par être divulguées à d’autres utilisateurs.

L’annonce d’Apple intervient la même semaine où OpenAI a lancé une application officielle pour ChatGPT sur iOS. Elle est disponible gratuitement au téléchargement sur iPhone (pour l’instant aux États-Unis).

De son côté, Apple prépare quelque chose en rapport avec l’intelligence artificielle. John Giannandrea gère le projet. Il travaillait auparavant chez Google, il a rejoint Apple en 2018.