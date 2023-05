Jacob Krol, journaliste pour Men’s Journal, a récemment eu l’opportunité de visiter le studio Apple Fitness+ situé à Santa Monica (Californie). Cette visite a permis de jeter un nouvel éclairage sur les coulisses de ce service d’entraînement par abonnement. Au cours de sa visite, Krol a pu échanger avec Jay Blahnik, le vice-président des technologies de fitness chez Apple, et rencontrer de nombreux entraîneurs qui participent aux séances d’entraînement.

Les premières visites du studio Fitness+ ont été dévoilées l’année dernière, et celle-ci apporte des informations supplémentaires. Selon Krol, le studio est un vaste espace où le matériel est réparti dans différentes zones dédiées à l’entraînement et à la méditation. Les vidéos sont capturées par 13 caméras robotisées et quelques caméras manuelles, le tout sous une grille d’éclairage dense. Une équipe en salle de contrôle supervise les productions en direct pour garantir la qualité des prises de vue.

Apple a annoncé que Fitness+ propose désormais plus de 4 000 séances d’entraînement et de méditations, avec de nouvelles séances ajoutées chaque semaine. Les vidéos, d’une durée de 5 à 45 minutes, couvrent une douzaine de types d’entraînement, les derniers en date étant le pilates et le kickboxing.

« Nous nous concentrons sur la manière d’assurer le succès des utilisateurs dans leur parcours de fitness, que Apple Fitness+ soit un complément à une activité qu’ils aiment déjà pratiquer en dehors de notre service, ou que Apple Fitness+ soit leur unique moyen de faire de l’exercice et de méditer« , a déclaré Blahnik.

Lancé en 2020, Fitness+ est accessible via l’application Fitness sur l’iPhone, l’iPad et l’Apple TV. Le service peut désormais être utilisé uniquement avec un iPhone, mais une Apple Watch reste nécessaire pour afficher en temps réel les données personnelles pendant les séances d’entraînement, comme la fréquence cardiaque et les calories brûlées. Aux États-Unis, l’abonnement à Fitness+ coûte 9,99 € par mois (essai gratuit d’un mois) ou 79,99€ par an, ou peut être inclus dans un pack avec d’autres services Apple via Apple One pour 31,95€ par mois.