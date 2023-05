Apple enchaîne au niveau des enregistrements de marques pour son casque de réalité mixte. Après xrProOS, place à realityproOS et realOS. Cela intervient deux semaines avant la présentation du produit lors de la WWDC 2023.

La marque realityproOS a été déposée hier en Nouvelle-Zélande. Ce dépôt a été effectué par la même société Immersive Health Solutions LLC qui a déposé l’an dernier une demande de protection pour des termes tels que Reality One et Reality Pro. Si l’on en croit les rumeurs qui circulent, Reality Pro sera le nom du casque d’Apple. Reality One serait le nom de l’autre casque, moins cher, attendu pour plus tard.

Le second dépôt de marque est realOS, un terme qui a été largement enregistré en Europe l’année dernière par une société écran d’Apple nommée Realityo Systems LLC pour couvrir divers aspects des ordinateurs et des systèmes d’exploitation. Realityo Systems s’est également fait remarquer l’année dernière après qu’il a été découvert que la société avait déposé une demande pour realityOS à la fin de l’année 2021. Et rOS (realityOS) sera le nom du système d’exploitation du casque.

Au cours des dernières semaines, Realityo Systems a déposé d’autres demandes dans plusieurs pays pour le terme realOS avec une description beaucoup plus restreinte de « systèmes d’exploitation d’ordinateurs, systèmes d’exploitation d’ordinateurs pour circuits intégrés ».

À noter qu’aux États-Unis, la marque realOS a été enregistrée en 2006. Fujitsu était le propriétaire, mais Realityo Systems a mis la main dessus en novembre 2022.