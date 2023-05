À l’approche de la WWDC, Apple semble poursuivre en toute discrétion le dépôt de marques en lien avec son supposé casque AR/VR.

« Deep Dive LLC », une entreprise fictive basée dans le Delaware, a soumis une demande de dépôt de la marque « xrProOS », stylisée avec la police SF Pro d’Apple, le 18 mai dernier en Argentine, en Turquie et aux Philippines, d’après les registres en ligne. Plus tôt ce mois-ci, cette même entreprise a déposé la marque « xrOS » en Nouvelle-Zélande, toujours en SF Pro. Il est fort probable qu’Apple soit à l’origine de ces deux dépôts, l’entreprise cherchant à protéger en amont sa propriété intellectuelle liée à son casque.

Le 18 mai, l’entreprise a également déposé xrProOS en Australie, en Nouvelle-Zélande et au Royaume-Uni, mais sans le style SF Pro. Le premier dépôt de cette marque a eu lieu en Jamaïque le 27 avril, selon les registres. La Jamaïque est souvent le premier pays où Apple dépose des marques pour ses futurs produits, car l’absence de base de données de marques consultable en ligne aide l’entreprise à garder le secret.

C’est la première fois que le nom xrProOS est mentionné, et on ignore encore comment Apple envisage d’utiliser cette marque, si tant est qu’elle le fasse. Mark Gurman de Bloomberg a indiqué que le système d’exploitation du casque d’Apple serait baptisé xrOS, il reste donc à voir comment xrProOS pourrait s’inscrire dans les plans d’Apple. Gurman a suggéré « Reality Pro » comme nom potentiel du casque d’Apple, et xrProOS pourrait refléter cette dénomination « Pro » si elle venait à être utilisée. Il est aussi tout à fait possible qu’Apple cherche simplement à se prémunir et n’ait pas de plans immédiats pour xrProOS.

Parmi les autres demandes de marques précédemment rapportées et potentiellement liées au casque d’Apple, on trouve Reality One, Reality Processor, Optica et Deep Screen, mais il n’est pas certain que l’un de ces noms sera effectivement utilisé. Certaines des demandes ont été déposées par une autre entreprise fictive nommée « Immersive Health Solutions LLC ».

Apple devrait présenter le casque AR/VR et les outils de développement associés lors de sa keynote WWDC le 5 juin, et il est probable que le produit sera commercialisé plus tard cette année.