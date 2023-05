Les iPhone 16 font déjà parler d’eux, alors qu’Apple n’a pas encore annoncé les iPhone 15. Nous avons déjà appris quelques détails, notamment le fait que les modèles Pro devraient avoir des écrans plus grands. Aujourd’hui, 9to5Mac donne un premier aperçu avec un rendu.

Le rendu s’appuie sur un fichier CAD, qui est généralement utilisé par les accessoiristes afin de préparer le terrain et les futures coques. On retrouve donc un écran de 6,9 pouces pour ce qui est de l’iPhone 16 Pro Max, au lieu de 6,7 pouces avec la génération actuelle. Le nom pourrait aussi évoluer et être iPhone 16 Ultra.

Un autre élément intéressant touche les dimensions. En effet, il y a déjà une fuite sur les dimensions de l’iPhone 16 Pro Max. Le téléphone est annoncé pour avoir une largeur de 77,2 mm et une hauteur de 165 mm. En comparaison, l’iPhone 15 Pro aura une largeur de 76,7 mm et une hauteur de 159,8 mm.

Comme dit précédemment, les modèles Pro vont voir leurs écrans être plus grands l’année prochaine. L’iPhone 16 Pro Max passera donc à 6,9 pouces. Pour ce qui est de l’iPhone 16 Pro, ce sera 6,3 pouces au lieu de 6,1 pouces actuellement. Les modèles non-Pro resteront avec les tailles existantes. Cela signifie que l’iPhone 16 devrait faire 6,1 pouces et l’iPhone 16 Plus devrait avoir une dalle de 6,7 pouces.

Il est bon de noter que nous avons encore le temps avant de découvrir les iPhone 16. Il est donc possible que plusieurs éléments évoluent au cours du développement.