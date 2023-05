Dans un marché européen morose (comme à peu près partout ailleurs), l‘iPhone a tout de même su tirer son épingle du jeu lors du premier trimestre 2023. Si l’on croit Canalys, les ventes d’iPhone ont très légèrement progressé sur la période, passant en un an de 7,7 millions d’unités écoulées à 7,8 millions. Dans le même temps, Samsung a vu ses ventes dégringoler de 16%, idem pour Xiaomi (-17%) ou Oppo (-53%). TCL est le fabricant qui progresse le plus en Europe (+19% et dans le top 5), ce qui en dit long au passage sur l’effondrement du pouvoir d’achat d’une grande partie de la classe moyenne. La bonne tenue des ventes d’iPhone permet à Apple de recoller à la roue de Samsung : Apple dispose désormais de 33% de parts de marché en Europe (ce qui est du jamais vu), soit à peine 2 petits point en dessous des 35% de Samsung.

On notera enfin que 41% des mobiles vendus en Europe dépassent les 800 euros de tarif. C’est 35% de plus que lors du Q1 2022, et bien évidemment, Samsung et Apple surdominent ce segment de prix.